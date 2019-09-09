Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NE DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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