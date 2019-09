Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NE DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO

