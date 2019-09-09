Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NE DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER OGGI E’ TUTTO, IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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