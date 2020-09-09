Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE;
SI SEGNALA INVECE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA PER LAVORI IN CORSO TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA E, AVANTI ANCORA, TRA GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE – VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DELLE MONACHELLE E POMEZIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral