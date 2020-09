Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IL CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA PONTINA E L’APPIA

PIU’ AVANTI SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA NETTUNENSE, PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMAPORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA A24 ROMA-TERAMO NUOVA FASE DI LAVORI SULLO SVINCOLO SETTECAMINI. FINO ALL’11 SETTEMBRE, INFATTI, SARANNO CHIUSE LE USCITE DA TUTTE LE DIREZIONI, DALLE 18 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.

IL TRAFFICO IN ARRIVO DA GRA POTRÀ UTILIZZARE LO SVINCOLO TIBURTINA IN DIREZIONE TIVOLI, MENTRE DALL’A25 DEVIAZIONE VERSO LO SVINCOLO DI PONTE DI NONA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

