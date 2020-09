Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE

INIZIAMO DALLA VIA ARDEATINA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA SANTA PALOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA VIA PONTINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO GRA

IN INTERNA, CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA

PROSEGENDO PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE RACCORDO DA TOR CERVARA, IN SENSO OPPOSTO, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

CAUSA LAVORI DI POTATURA SI STA INCOLONNATI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MONTE PIETRA PERTUSA MALBORGHETTO

A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA NETTUNENSE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA PONTINA SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA, IL TRAFFICO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI FALCIANO PER UN INCONVENIENTE TECNICO.

EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

