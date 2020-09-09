Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE
INIZIAMO DALLA VIA ARDEATINA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA SANTA PALOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA VIA PONTINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO GRA
IN INTERNA, CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA
PROSEGENDO PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE RACCORDO DA TOR CERVARA, IN SENSO OPPOSTO, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
CAUSA LAVORI DI POTATURA SI STA INCOLONNATI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MONTE PIETRA PERTUSA MALBORGHETTO
A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA NETTUNENSE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA PONTINA SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA, IL TRAFFICO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI FALCIANO PER UN INCONVENIENTE TECNICO.
EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral