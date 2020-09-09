Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 20:15 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
DIAMO UNO SGUARDO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CHE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA CASSIA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA FLAVIA DONDOLINI E PER QUESTA SERA E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral