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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2021 ore 16:30

di - 09 Settembre 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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