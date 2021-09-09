Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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