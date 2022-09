Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’: VEDIAMO AL SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; VERSO LA STESSA TANGENZIALE CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CATEL DEL CEVERI E IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO;

E OGGI 9 SETTEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA DALLE 9 ALLE 17: POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI PER FRECCE, INTERCITY E TRENI REGIONALI.

