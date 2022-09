Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: E’ IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA; FINO ALLE 17 SONO POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI PER FRECCE, INTERCITY E TRENI REGIONALI; L’AGITAZIONE PUO’ CAUSARE MODIFICHE AL SERVIZIO ANCHE DOPO LA SUA CONCLUSIONE.

E VENIAMO AGLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PER LAVORI IN CORSO RESTANO DISAGI SULLA CASSIA BIS, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; TRAFFICO IN DIMINUZIONE, INVECE, SULLA FLAMINIA DOVE RESTANO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA DUE PONTI;

SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral