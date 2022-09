Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PER LAVORI IN CORSO RESTANO FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SITUAZIONE INVARIATA SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral