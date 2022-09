Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA TRIONFALE E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.

DISAGI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE.

