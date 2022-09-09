Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È BLOCCATA TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA E L’A24.
SI PROCEDE IN COLONNA SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral