Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI:

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;

SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI VALLERANO IN PROSSIMITA’ COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;

PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.

Servizio fornito da Astral