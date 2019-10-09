Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI VALLERANO IN PROSSIMITA’ COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
Servizio fornito da Astral