Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24 E TRA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI INVECE TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
PERMANGONO POI CODE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
SULLA PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E VIA DI VALLERANO IN PROSSIMITA’ COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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