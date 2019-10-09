Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
DISAGI E FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN PROSSIMITA’ COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
MEDESIMA SITUAZIONE DI CONGESTIONE DELLA VIABILITA’ ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO ROMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE SEMPRE IN ENTRATA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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