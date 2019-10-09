Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E PONTINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DEI FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO E, AVANTI, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE;
SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA;
SULLA PONTINA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO ROMA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA WALTER TOBAGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral