Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA;
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
ANCORA LUNGHE CODE INVECE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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