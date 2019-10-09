Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI; PERMANGONO TUTTAVIA CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;
E CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO ROMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
ANCORA TRAFFICO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E PRATICA DI MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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