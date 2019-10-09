Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DE LE RUGHE-FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO;
TRAFFICO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE TRAFFICO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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