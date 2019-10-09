Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA CAUSA INCEDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SU USCITE PONTINA, LAURENTINA, ARDEATINA E APPIA
IN INTERNA INVECE INDICENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTESO IN USCITA DA TOGLIATTI A AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO
CODE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DI FIORANELLO DIREZIONE ALBANO E PIU AVANTI RALLENTAMENTI A SANTA MARIA DELLE MOLE E NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SULLA CASSIA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NEL DUE SENSI
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DAL RACCORDO A TIVOLI TERME EPIU AVANTI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA CON IL TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
RICORDIAMO CHE RESTA ATTIVA LA CHIUSURA DELLA VIA POLENSE. DA OGGI ALLA RIAPERTURA PER SERVIRE LA ZONA FOSSO SAN GIULIANO, È ATTIVA LA LINEA BUS NAVETTA 508L CON LA FUNZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE E LE FERMATE DELLE LINEE BUS 055-314-501-508.
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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