Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA CAUSA INCEDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SU USCITE PONTINA, LAURENTINA, ARDEATINA E APPIA

IN INTERNA INVECE INDICENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTESO IN USCITA DA TOGLIATTI A AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO

CODE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DI FIORANELLO DIREZIONE ALBANO E PIU AVANTI RALLENTAMENTI A SANTA MARIA DELLE MOLE E NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SULLA CASSIA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NEL DUE SENSI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DAL RACCORDO A TIVOLI TERME EPIU AVANTI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI

QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA CON IL TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

RICORDIAMO CHE RESTA ATTIVA LA CHIUSURA DELLA VIA POLENSE. DA OGGI ALLA RIAPERTURA PER SERVIRE LA ZONA FOSSO SAN GIULIANO, È ATTIVA LA LINEA BUS NAVETTA 508L CON LA FUNZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE E LE FERMATE DELLE LINEE BUS 055-314-501-508.

