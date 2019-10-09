Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLANA
IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E LA A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCINDENTE GENERA CODE IN USCITA DA FIORENTINI AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA DELLA SCAFA A VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEI ROMAGNOLI E VIA OSTIENSE ALTEZZA DI OSTIA ANTICA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CASSIA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NEL DUE SENSI
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DAL RACCORDO A TIVOLI TERME E PIU AVANTI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA VIA POLENSE. DA OGGI ALLA RIAPERTURA PER SERVIRE LA ZONA FOSSO SAN GIULIANO, È ATTIVA LA NAVETTA BUS 508L CON LA FUNZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE E LE FERMATE DELLE LINEE BUS 055-314-501-508.
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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