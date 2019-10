Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA

IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA DELLA SCAFA A VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEI ROMAGNOLI E VIA OSTIENSE ALTEZZA DI OSTIA ANTICA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VITINIA A CASALPALOCCO SEMPRE DIREZIONE OSTIA

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTEROTONDO

SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO DA MALBORGHETTO A QUARTICCIOLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA CASSIA BIS USCENDO DALLA CAPITALE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA

TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral