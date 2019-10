Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DA OSTIENSE ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO

SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO

CODE SU VIA APPIA DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE

TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEI ROMAGNOLI E VIA OSTIENSE ALTEZZA DI OSTIA ANTICA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VITINIA A CASALPALOCCO SEMPRE DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA VIA DI TRIGORIA A POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTEROTONDO NEI DUE SENSI

SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO DA QUARTICCIOLO A MONTE LUGO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

