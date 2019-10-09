Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA PIASANA E VIA AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST A FIORENTINI E Più AVANTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO
SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO DELLA MAGLIANA E FA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE RACCORDO
CODE SU VIA APPIA DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI FIORANELLO
TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VITINIA A CASALPALOCCO IN DIREZIONE OSTIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA DELLA SCAFA A VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA ARDEA A BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTEROTONDO NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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