Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E CODE PER INCIDENTE DALLA ROMA-TERAMO A CASAL MONASTERO
IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE CAUSA INCIDENTE, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO E DA FIORENTINI ALLA TANGHEZIALE EST VERSO ROMA
SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO
SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO
INCIDENTE CAUSA CODE SULL’OSTIENZE DAL RACCORDO A CENTRO GIANO NEI DUE SENSI
CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA MAZZOCAMMINO A CASALPALOCCO IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA PRENESTINA DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA ANCHE CAUSA INCIDENTENTE ALTEZZA VIA OLLOLLAI
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTEROTONDO NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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