Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMUCINO ALLA TUSCOLANA

IN INTERNA TRAFFICO RALLENTANTO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CAUSA INCIDENTE E TRA TUSCOLANA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA FIORENTINI AL RACCORDO

SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA DI SAN VITTORINO

SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO

INCIDENTE CAUSA CODE SULL’OSTIENSE DAL RACCORDO A CENTRO GIANO NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA TORRINO A VIA PINDARO IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI E PIU AVANTI NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E CISTERNA DI LATINA

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTEROTONDO NEI DUE SENSI

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA VIA POLENSE.

DA OGGI ALLA RIAPERTURA PER SERVIRE LA ZONA – FOSSO SAN GIULIANO, È ATTIVA LA NAVETTA BUS 508L PER COLLEGARE IL QUARTIERE E LE FERMATE DELLE LINEE BUS 055-314-501-508.

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral