Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 9 OTTOBRE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E L’A24;

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE FINO AL 31 DICEMBRE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE.

INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ:

LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E LAVORATORI;

MENTRE PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PROFILI SOCIAL.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral