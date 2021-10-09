Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 9 OTTOBRE 2021 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24;
DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA E CORSO DI FRANCIA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA PRIMA PORTA E GROTTAROSSA IN ENTRATA;
INFINE, SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO;
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE FINO AL 31 DICEMBRE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE.
SEMPRE PER LAVORI, CHIUSA LA SS4 SALARIA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA TRA SAN GIOVANNI REATINO E RIETI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral