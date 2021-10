Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 9 OTTOBRE 2021 ORE 19:20 FT

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTO

SUL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA E TRA LAURENTINA E TUSCOLNA IN ESTERNA

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE FINO AL 31 DICEMBRE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMI TE DI VELOCITÀ DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE.

SEMPRE PER LAVORI, CHIUSA LA SS4 SALARIA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA TRA SAN GIOVANNI REATINO E RIETI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO

Servizio fornito da Astral