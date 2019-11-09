Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’
SULLA A1 ROMA-NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO. SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE SULLA A1 AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD GUIDONIA MONTECELIO. PRESTARE ATTENZIONE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA METRO C PER CONSENTIRE UNA VERIFICA TECNICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI È NECESSARIO CAMBIARE TRENO PER PROSEGUIRE DOPO LA STAZIONE ALESSANDRINO. LA CIRCOLAZIONE E’ COMUNQUE ATTIVA SU INTERA LINEA.
PER IL TRASPORTO VIA MARE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA – FORMIA DELLE ORE 07.45 DI OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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