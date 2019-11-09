Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’
SI SEGNALA SULLA A1 ROMA-NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO C, IN SEGUITO A VERIFICHE TECNICHE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
FINO AL 23 NOVEMBRE SULLE LINEE FL4 E FL6, PREVISTE VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE A ROMA TUSCOLANA.
DIAMO ORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA
A ROMA, PARTIRA’ DA PIAZZA DEL COLOSSEO ALLE 14, CON TERMINE A PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLE ORE 19, UN CORTEO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE ASSOCIAZIONI E SIGLE SINDACALI. PREVISTE MODIFICHE PER I TRAM E DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER I BUS DEL CENTRO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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