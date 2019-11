Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI

A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA, CODE SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E POMEZIA, IN DIREZIONE ROMA

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE SULLA A1 ROMA-NAPOLI SI SEGNALA ANCORA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO, CON PARTICOLARI CRITICITA’ TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE.

SULLA CASSIA VEIENTANA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DIAMO ORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA

A ROMA, PARTIRA’ DA PIAZZA DEL COLOSSEO ALLE 14, CON TERMINE A PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLE ORE 19, UN CORTEO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE ASSOCIAZIONI E SIGLE SINDACALI. PREVISTE MODIFICHE PER I TRAM E DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER I BUS DEL CENTRO.

