Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 10:30

TRAFFICO PERLOPIU’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

FINO AL 23 NOVEMBRE SULLE LINEE FL4 E FL6, PREVISTE VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE A ROMA TUSCOLANA.

