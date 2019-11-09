Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI.
SI STA IN FILA SULLA NOMENTANA, NEI DUE SENSI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONE TRA I CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA
IN CONCLUSIONE IL TRASPORTO FERROVIARIO
FINO AL 23 NOVEMBRE SULLE LINEE FL4 E FL6, PREVISTE VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE A ROMA TUSCOLANA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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