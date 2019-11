Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SCORREVOLE IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA, QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.

CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA NOMENTANA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE, SULLA NETTUNENSE SI SEGNALANO CODE TRA I CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI

CONCLUDIAMO CON LO SPORT

DOMANI 10 NOVEMBRE ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-LECCE, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 15.00. ATTIVA, COME DI CONSUETO, UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

