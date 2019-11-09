Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. SI STA IN FILA ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E LA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.
RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ALBANO
SI SEGNALANO CODE SULLA NETTUNENSE TRA I CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
CONCLUDIAMO CON LO SPORT
DOMANI 10 NOVEMBRE ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-LECCE, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 15.00. ATTIVA, COME DI CONSUETO, UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FLAVIA DONDOLINI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral