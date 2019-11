Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLTANTO SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE CASTEL ROMANO

SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO NEVE SU STRADA TRA I KM 10+000 E 21+000

E SULLA SR 411 DIR.DI CAMPOCATINO PRESENZA NEVE SU MANTO STRDALE,

INOLTRE A CAUSA DI UNA FRANA E’ STATA CHIUSA LA SP 20 NORBANA TRA IL KM 0 E IL KM 5+150 NEI PRESSI DEL COMUNE DI NORMA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE LATINA-NORMA DA PARTE DI COTRAL

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA LINEA TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZALE OSTIENSE A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL COLOSSEO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA MENTRE CIRCOLAZIONE ATTIVA TRA OSTIENSE E STAZIONE TRASTEVERE E TRA VALLE GIULIA E PORTA MAGGIORE.

