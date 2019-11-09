Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E CASILINA
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO
PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA PER NEVE SU STRADA
SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+000 E 21+000
E SULLA SR 411 DIR.DI CAMPOCATINO PER LA PRESENZA DI NEVE SU MANTO STRADALE,
RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O I PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA LINEA TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZALE OSTIENSE A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL COLOSSEO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA MENTRE CIRCOLAZIONE ATTIVA TRA OSTIENSE E STAZIONE TRASTEVERE E TRA VALLE GIULIA E PORTA MAGGIORE.
MENTRE LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TERMINI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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