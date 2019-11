Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 VALERIA VERNINI

INIZIAMO DAL RACCORDO,CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DANTE DA MAIANO E RACCORDO NEI DUE SENSI

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI PRATICA E VIA MONTI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI

PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA ,PRESENZA DI NEVE SU MANTO STRDALE

SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+000 E 21+000

RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O I PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

STAZIONE REPUBBLICA DELLA METRO A CHIUSA PER DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN SUPERFICIE ,I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA. UTILIZZABILE LA FERMATA TERMINI

INOLTRE, CIRCOLAZIONE LINEA TRAM 3 TORNATA REGOLARE, MENTRE LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TERMINI

