Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO,CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SU VIA NOMENTANA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DANTE DA MAIANO E RACCORDO NEI DUE SENSI
SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN AUMENTO SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI PRATICA E VIA MONTI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA ,PRESENZA DI NEVE SU MANTO STRDALE
SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+000 E 21+000
RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O GLI PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI PE RUN GUASTO ALLA LINEA A CASERTA,I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-LECCE. 12° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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