Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E A24 MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA
DISAGI SU VIA NOMENTANA TRA MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA LATINA E RACCORDO NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CODE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZION
PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA ,PRESENZA DI NEVE SU MANTO STRADALE
SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+000 E 21+000
RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O I PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASERTA, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
ANCHE LA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA FL7 CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA CISTERNA E CAMPOLEONE. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’STRADALE
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