Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 9 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E A24 MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA

DISAGI SU VIA NOMENTANA TRA MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA LATINA E RACCORDO NEI DUE SENSI

MENTRE SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CODE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZION

PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA ,PRESENZA DI NEVE SU MANTO STRADALE

SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+000 E 21+000

RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O I PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASERTA, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

ANCHE LA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA FL7 CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA CISTERNA E CAMPOLEONE. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’STRADALE

Servizio fornito da Astral