Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 NOVEMBRE 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO PER L'ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI PERCORRE VIA MASSA SAN GIULIANO NEI PRESSI DELLA A24 ROMA-TERAMO IN LOCALITA’ LUNGHEZZA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELVERDE E VIA DEL CASALONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO N.540;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOVIA “FERROVIA ROMA FIRENZE E SALARIA”, FINO ALLE 5 DEL MATTINO DI DOMANI 10 NOVEMBRE SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E' TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral