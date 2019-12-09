Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO
MENTRE SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE
CODE SUL VIA LAURENTINA, TRA LE VIE PONTINA E DEI CASTELLI ROMANI
CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO
E PIU’ AVANTI, TRA CASTEL ROMANO E LA PONTINA
TUTTO IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI LINEE ATAC A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14
POSSIBILI DISAGI SU BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
INFINE, TERMINATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA METRO B PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA “C” AL COLOSSEO
QUINDI, ANCHE DOPO LE ORE 21, IL SERVIZIO SULLA LINEA B TORNA REGOLARE LUNGO TUTTO IL PERCORSO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral