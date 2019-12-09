Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIOEN ANCHE ALCUNI INCIDNETI
IL PRIMO SULLA PONTINA CAUSA CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
RIPERCUSIONI SULLE STRADE LIMITROFE
CODE SU VIA LAURENTINA, TRA VIA PONTINA E VIA DEI CASTELLI ROMANI
E SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO
E TRA CASTEL ROMANO E PONTINA
TUTTO IN DIREZIONE ROMA
ALTRO INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE DA SELVOTTA A COLLE DEI PINI, VERSO IL RACCORDO
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN ESTERNA, CODE TRA LE USCITE CASSIA E PISANA
PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E NOMENTANA BIS
IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA
NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,
CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI LINEE ATAC A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14
POSSIBILI DISAGI SU BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral