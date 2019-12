Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIOEN ANCHE ALCUNI INCIDNETI

IL PRIMO SULLA PONTINA CAUSA CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

RIPERCUSIONI SULLE STRADE LIMITROFE

CODE SU VIA LAURENTINA, TRA VIA PONTINA E VIA DEI CASTELLI ROMANI

E SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO

E TRA CASTEL ROMANO E PONTINA

TUTTO IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE DA SELVOTTA A COLLE DEI PINI, VERSO IL RACCORDO

E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN ESTERNA, CODE TRA LE USCITE CASSIA E PISANA

PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E NOMENTANA BIS

IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA

NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,

CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO

IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI LINEE ATAC A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14

POSSIBILI DISAGI SU BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO

IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA

LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO

REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL

E SULLE LINEE DI TRENITALIA

PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral