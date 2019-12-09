Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA,
PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E CASSIA
IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ENTRO
E NEL SENSO OPPOSTO, CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA, VERSO L’EUR
LUNGHE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA OSTIA ANTICA A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, CODE A PARTIRE DA POMEZIA CENTRO FINO A CASTEL DI DECIMA
CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO E TRA VIA DI CASTEL ROMANO E PONTINA, IN DIREZIONE ROMA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
A SEGUITO DEL SISMA CHE HA INTERESSATO LA ZONA DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO, E’ SOSPESA PER VERIFICHE TECNICHE
SULLA DIRETTISSIMA FIRENZE-ROMA, TRA FIRENZE E VALDARNO, PER VERIFICHE TECNICHE
IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI LINEE ATAC A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14
POSSIBILI DISAGI SU BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral