Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO E TRA VIA DI CASTEL ROMANO E PONTINA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA LAURENTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE MIGLIORE, IN DIREIZIONE ROMA
PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA LAURENTINA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE DEI PINI E VIALE DELL’ESERCITO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SU VIA ARDEATINA DA VIA DI PORTA MEDAGLIA AL RACCORDO, CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA, CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO
E SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA DIRETTISSIMA FIRENZE –ROMA, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESO PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DEL SISMA CHE HA INTERESSATO LA ZONA DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO, E’ STATO RIPRISTINATO
POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, NELLA RETE GESTITA DA ATAC
A RISCHIO, DALLE 10 ALLE 14, BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral