Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
APRIAMO CON LA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
DIMINUISCONO LE CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIA DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA FLAMINIA ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO
POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PER LO SCIOPERO DI 4 ORE, NELLA RETE GESTITA DA ATAC
A RISCHIO, DALLE 10 ALLE 14, BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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