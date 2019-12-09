Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E VIA DEL MARE
SULL’APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO, VERSO ROMA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO
CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO
SCIOPERO DI 4 ORE, NELLA RETE GESTITA DA ATAC
FINO ALLE 14 SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO
IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA
LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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