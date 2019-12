Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E VIA DEL MARE

SULL’APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO, VERSO ROMA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA RICORDIAMO

CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO

SCIOPERO DI 4 ORE, NELLA RETE GESTITA DA ATAC

FINO ALLE 14 SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO

IN COTRAL, E’ PREVISTO UNO SCIOPERO, INDETTO SOLO DA UN SINDACATO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE E’ DI 24 ORE CON LE FASCE DI GARANZIA

LE ALTRE SIGLE SINDACALI INVECE, LO HANNO SOSPESO

REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL

E SULLE LINEE DI TRENITALIA

PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral