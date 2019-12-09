Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DUI VIA DI GROTTAROSSA
NEI DUE CASI NELLE DUE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
TERMINERA’ ALLE 14 LO SCIOPERO DI 4 ORE NELLA RETE GESTITA DA ATAC
SONO ATTIVE LE METROPOLITANE:
A CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE
B E B1, ATTIVE MA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE
CHIUSA LA METRO C
ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LA ROMA-LIDO E LA TERMINI-CENTOCELLE
ATTIVA LA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
A RISCHIO ANCHE BUS, FILOBUS E TRAM
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO
OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13.00
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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