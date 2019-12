Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DUI VIA DI GROTTAROSSA

NEI DUE CASI NELLE DUE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

TERMINERA’ ALLE 14 LO SCIOPERO DI 4 ORE NELLA RETE GESTITA DA ATAC

SONO ATTIVE LE METROPOLITANE:

A CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE

B E B1, ATTIVE MA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE

CHIUSA LA METRO C

ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LA ROMA-LIDO E LA TERMINI-CENTOCELLE

ATTIVA LA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

A RISCHIO ANCHE BUS, FILOBUS E TRAM

REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL

E SULLE LINEE DI TRENITALIA

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO

OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13.00

